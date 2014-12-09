У Раді з'явилися ще шість міжфракційних об'єднань

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Володимир Гройсман на засіданні парламенту повідомив про створення: міжфракційного депутатського об'єднання “Буковина”, яке очолила народний депутат Оксана Продан; міжфракційного депутатського об'єднання “Ветерани Афганістану та учасників інших бойових дій “За майбутнє”, головою якого обраний Сергій Куніцин; міжфракційного депутатського об'єднання “За цифрове майбутнє України”, співголовами якого обрано народних депутатів Ольгу Бєлькову та Олександра Данченка.

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Також міжфракційного депутатського об'єднання “Залучення та захист інвестицій”, головою якого обрано народного депутата Наталію Кацер-Бучковську; міжфракційного депутатського об'єднання “За добудову національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит”, яке очолила народний депутат Оксана Корчинська; міжфракційного депутатського об'єднання “Рівні можливості”, співголовами якого обрано народних депутатів Марію Іонову, Олену Кондратюк та Лілію Гриневич.