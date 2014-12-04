На сьогоднішньому засіданні Ради створили ще одне міжфракційне об'єднання
18:37, 04 грудня 2014Політика
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У Верховній Раді України створено міжфракційне депутатське об'єднання “За Житомирщину”.
Головою об'єднання обрано Павла Дзюблика / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова ВР Володимир Гройсман.
За його словами, головою об'єднання обрано Павла Дзюблика (фракція “Народний фронт”).
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Раніше у Верховній Раді України було створено міжфракційне депутатське об'єднання “Рідна Чернігівщина”. Його керівником обрано народного депутата Валерія Куліча (фракція партії “Блок Петра Порошенка”).
Окрім того, сьогодні, 4 грудня, у Раді вже було створено 3 міжфракційних об'єднання. Це ВО "Свобода", "Крим" та "Закарпаття".
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