На сьогоднішньому засіданні Ради створили ще одне міжфракційне об'єднання

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова ВР Володимир Гройсман.

За його словами, головою об'єднання обрано Павла Дзюблика (фракція “Народний фронт”).

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Раніше у Верховній Раді України було створено міжфракційне депутатське об'єднання “Рідна Чернігівщина”. Його керівником обрано народного депутата Валерія Куліча (фракція партії “Блок Петра Порошенка”).

Окрім того, сьогодні, 4 грудня, у Раді вже було створено 3 міжфракційних об'єднання. Це ВО "Свобода", "Крим" та "Закарпаття".