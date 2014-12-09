Президент ЄП: Події в Україні є безпрецедентним випробуванням для всієї Європи

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у листі Шульца до учасників конференції ”Україна як тест для європейської солідарності?”, яка проходить у Європарламенті.

”У ці важливі дні ми разом з Україною, тому що ми не можемо просто стояти та дивитися, як порушуються принципи міжнародного права”, - заявив він та висловив сподівання скоро побачити в Україні мир.

Шульц нагадав, що Європарламент неодноразово висловлювався на підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, засуджуючи незаконну анексію Росією Криму та агресію на сході України. Крім того, він висловив готовність Європарламенту допомогти Україні у процесі здійснення реформ.

Читайте такожГлава Європарламенту: Насильницька зміна кордонів у Європі неприйнятнаВін вважає, що події в Україні є безпрецедентним випробуванням для всієї Європи. ”Діалог між тими, хто виробляє політику, експертами, важливий для того, щоб знайти вирішення конфлікту, який триває на сході України. Тому я ціную ваші зусилля зібрати експертів за одним столом, щоб обговорити можливі рішення, порядок денний реформ та роль, яку має відігравати Європа. Європарламент є надійним партнером та другом”, - наголосив Шульц.