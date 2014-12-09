Українське військо має відповідати стандартам НАТО – Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив, відкриваючи засідання уряду.

”Позаблоковий статус для України має бути скасований, і Україна прийме новий закон про основи внутрішньої і зовнішньої політики, де буде скасовано позаблоковий статус, і українське військо повинно повністю відповідати стандартам НАТО”, - сказав прем’єр.

Читайте такожУкраїнське військо здатне протистояти найпотужнішій армії континенту - президентЗа його словами, Україна щорічно затверджуватиме річний цільовий план дій ”Україна - НАТО”.