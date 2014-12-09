Українське військо має відповідати стандартам НАТО – Яценюк
13:17, 09 грудня 2014Політика
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Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що Україна відмовиться від позаблокового статусу, українське військо має відповідати стандартам НАТО.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив, відкриваючи засідання уряду.
”Позаблоковий статус для України має бути скасований, і Україна прийме новий закон про основи внутрішньої і зовнішньої політики, де буде скасовано позаблоковий статус, і українське військо повинно повністю відповідати стандартам НАТО”, - сказав прем’єр.
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