У Чернівецькій області піймали вербувальника найманців для «ДНР» й «ЛНР»

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні СБУ, вербувальник виявився місцевим мешканцем.

Встановлено, що зловмисник отримував прямі інструкції щодо підбору найманців від ватажків терористичних організацій, зокрема, від бойовиків незаконного збройного формування «Оплот». Вербувальник мав сформувати найближчим часом групу з 5 осіб та відправити на схід країни.

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Також встановлено, що зловмисник намагався вербувати до лав бойовиків навіть іноземних громадян.

СБУ оголосила громадянину України підозру у вчинені злочину за ст. 258-3 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за участь у терористичній організації. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув’язнення. Затриманий перебуває під вартою.