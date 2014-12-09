У РНБО заявили, що про обмін полоненими у форматі «всіх на всіх» говорити поки рано
14:04, 09 грудня 2014Політика
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Про обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" говорити передчасно.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко
"Є домовленості, тривають перемовини. Але про обмін полоненими ми скажемо за фактом. Тому не будемо заговорювати цю тему. Хай це відбудеться", - сказав Лисенко.
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Як повідомляв УНІАН, за даними об'єднаного координаційного центру звільнення заручників при Міністерстві оборони України, у полоні бойовиків на Донбасі залишаються 684 заручника, близько 1,6 тис. осіб вважаються зниклими безвісти.
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