У РНБО заявили, що про обмін полоненими у форматі «всіх на всіх» говорити поки рано

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко

"Є домовленості, тривають перемовини. Але про обмін полоненими ми скажемо за фактом. Тому не будемо заговорювати цю тему. Хай це відбудеться", - сказав Лисенко.

Читайте такожУ полоні у бойовиків залишаються 684 заручника, 1,6 тисячі вважаються зниклими безвісти

Як повідомляв УНІАН, за даними об'єднаного координаційного центру звільнення заручників при Міністерстві оборони України, у полоні бойовиків на Донбасі залишаються 684 заручника, близько 1,6 тис. осіб вважаються зниклими безвісти.