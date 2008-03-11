Мороз пророкує безславний кінець ідеї Ющенка
«Всі розуміють абсурдність наміру Президента»
Президент України Віктор ЮЩЕНКО не зможе винести проект нової редакції Конституції на референдум.
Таку думку висловив лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ в інтерв`ю діловому тижневику «Контракты» (№10 від 10.03.2008).
За його словами, В.ЮЩЕНКО «не доб`ється підтримки парламенту й не винесе її на референдум, тому що сьогодні проти референдуму налаштовані й представники БЮТ, і навіть «Нашої України», не говорячи вже про «регіоналів» та інших».
«Всі розуміють абсурдність президентського наміру й усвідомлюють, що на референдумі такі речі розглядати не можна - Конституція забороняє», - зазначив О.МОРОЗ.
За його словами, навіть колишній Президент України Леонід КУЧМА не зміг затвердити результати народного плебісциту в парламенті, не зважаючи на те, що в деяких областях «за» проголосували 104%».