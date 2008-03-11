Мороз пророкує безславний кінець ідеї Ющенка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не зможе винести проект нової редакції Конституції на референдум.

Таку думку висловив лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ в інтерв`ю діловому тижневику «Контракты» (№10 від 10.03.2008).

За його словами, В.ЮЩЕНКО «не доб`ється підтримки парламенту й не винесе її на референдум, тому що сьогодні проти референдуму налаштовані й представники БЮТ, і навіть «Нашої України», не говорячи вже про «регіоналів» та інших».

«Всі розуміють абсурдність президентського наміру й усвідомлюють, що на референдумі такі речі розглядати не можна - Конституція забороняє», - зазначив О.МОРОЗ.

За його словами, навіть колишній Президент України Леонід КУЧМА не зміг затвердити результати народного плебісциту в парламенті, не зважаючи на те, що в деяких областях «за» проголосували 104%».