У МЗС анонсували новий проект резолюції Генасамблеї ООН щодо окупованого Криму

Заступник міністра закордонних справ наголошує на важливості відновлення прав кримськотатарського народу та повернення півострова під контроль української влади.

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявляє про підготовку нового проекту резолюції для розгляду на засіданні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй щодо окупованого РФ Криму та порушення Росією прав місцевого населення.

Про це Зеркаль сказала в ефірі телеканалу "5 канал".

"Ми готуємо ще одну резолюцію Генеральній асамблеї по Криму на кінець року", - заявила вона.

Також заступник міністра заявила, що для України основним є відновлення прав кримськотатарського народу та повернення півострова під контроль української влади.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня 2017 року Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй схвалила оновлену резолюцію «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і м. Севастополь (Україна)», "за" проголосувало 70 країн. "Проти" проголосувало 26 країн, "утрималося" - 76.

Читайте також"Згадайте пасажі про федералізацію": Клімкін пояснив, чому Росія не хоче миру на Донбасі

Зокрема, в резолюції підтверджується, що між Україною і Росією існує збройний конфлікт.

Також у документі засуджується «ретроактивне застосування РФ власних законів на окупованій території, а також примусове переведення громадян України в російське громадянство».

Висловлюється вимога, аби Росія виконала проміжне рішення Міжнародного суду ООН щодо відновлення прав і свобод громадян України на півострові. Висловлюється заклик, щоби російська окупаційна влада забезпечила на півострові освітній процес українською і кримськотатарською мовами.

Крім того, засуджується відсутність доступу до Криму для Моніторингової місії ООН з прав людини, незважаючи на відповідний мандат місії, а також міститься прохання підготувати другий тематичний звіт щодо Криму до кінця 72-ї сесії Генасамблеї ООН (вересень 2018 року), а також прохання інформувати 37-му сесію Ради ООН з прав людини щодо ситуації з правами людини в Криму.