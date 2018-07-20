Проросійський голова МВС Італії їздив до Криму і щойно повернувся із зустрічі з Путіним – МЗС

Голова МВС Італії Маттео Сальвіні заявив, що вважає Крим законно анексованим Росією, а Революцією Гідності в Україні "фейковою" і "профінансованою".

Очільник МВС Італії Маттео Сальвіні, який раніше назвав Революцію Гідності "фейковою", а Крим "історично російським", є відвертим євроскептиком.

Про це заявила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль в ефірі "5 каналу", передає ТСН.

"У понеділок, 23 липня, ми будемо зустрічатися з послом Італії. Він дуже приємна людина і він не може відповідати за слова своїх політиків. Особливо зважаючи на те, що цей політик (йдеться про міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні - прим.ред.) їздив до Криму і щойно повернувся з Москви, де, за наявною у нас інформацією, зустрічався з Путіним", - наголосила вона.

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На думку Зеркаль, очікувати чогось іншого від людини, яка від 1990 року є функціонером "ліги Півночі", можливо, не варто.

"Крім того, він на підйомі за рейтингами і це дійсно напружує будь-які його заяви. Коли вони перемогли на виборах, їхній рейтинг був на рівні 15%, а зараз – більше 30% після всіх заяв щодо мігрантів, коли вони не пустили човни з мігрантами до своїх портів. Це означає, що в Європі є проблема з функціонуванням як спільної політики ЄС, так і з розумінням своєї подальшої долі", - резюмувала заступник глави МЗС України.

Раніше голова МВС Італії Маттео Сальвіні заявив, що вважає Крим законно анексованим Росією, а Революцією Гідності в Україні "фейковою" і "профінансованою". А наприкінці червня прем'єр Італії виступив проти автоматичного подовження санкцій проти Росії. Щоправда італійський протест не позначився на рішенні ЄС санкції проти країни-агресора подовжили до кінця січня 2019 року.