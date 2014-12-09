Радник Порошенка: сьогодні справді припинилися обстріли

Про це повідомляє волонтер, радник президента України Юрій Бірюков на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні справді припинилися обстріли - вранці 3 випадки, з них 2 зі стрілецької зброї. Поранених у нас - 0, загиблих - 0», - написав він.

Читайте такожПолторак сподівається на дотримання "дня тиші" незважаючи на перенесення зустрічі в МінськуЯк повідомляв УНІАН, сьогодні в прес-центрі АТО повідомили, що «з ініціативи президента України Петра Порошенка на всіх позиціях сил АТО запроваджено режим припинення вогню».

Однак штаб АТО зазначав, що сьогодні станом на 13.00 бойовики шість разів порушили "режим тиші".

У свою чергу на сайті Міністерства оборони сказано, що "обстріли по позиціях сил АТО було зафіксовано на всій лінії фронту з артилерії, мінометів і реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град».