Сьогодні бойовики вже 6 разів порушили ”режим тиші” – штаб АТО

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО у Facebook.

”Станом на 13.00 до штабу АТО надійшла інформація про 6 фактів порушення режиму «тиша» з боку бойовиків. Обстріли позицій наших військ здійснювались з використанням мінометів, автоматичного гранатомета АГС, зенітної установки ЗУ-23-2 та стрілецького озброєння”, - повідомляє штаб АТО.

Разом з тим, сказано, що ”українські воїни, усвідомлюючи важливість моменту проявили мужність та витримку. Вогонь у відповідь не відкривався”.

Читайте такожРежим припинення вогню введено в дію на всіх позиціях – прес-центр АТО Прес-центр АТО спростовує заяви ватажків самопроголошених республік щодо того, що сили АТО впродовж першої половини дня вели обстріли населених пунктів у районі Горлівки. ”Ці заяви покликані ввести в оману світову спільноту та відвернути увагу від злочинів, які здійснюються бойовиками на окупованих ними територіях”, - йдеться у повідомленні прес-центру АТО.

Своєю чергою, на сайті Міністерства оборони сказано, що ”обстріли по позиціях сил АТО були зафіксовані по всій лінії фронту з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град».