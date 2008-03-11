Відбудеться сесія Київради

У четвер, 13 березня, відбудеться чергове пленарне засідання Київської міської ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської ради, про поінформував секретар Київради Олесь ДОВГИЙ.

«Насамперед, на сесії будуть розглянуті нагальні питання соціально-економічного розвитку міста згідно з порядком денним, що був затверджений на останньому засіданні президії. Якщо деякі політичні сили не будуть перетворювати засідання на чергове шоу, то ми також заслухаємо звіт КМДА щодо комплексу заходів з вирішення питань ошуканих інвесторів «Еліта-Центр», - наголосив він.

«Незважаючи на те, що я перебуваю на лікарняному, вважаю, що сесію проводити необхідно. І ми її обов’язково проведемо», - запевнив О.ДОВГИЙ.

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