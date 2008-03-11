Симоненко думає, що відставку Яценюка підтримають помаранчеві

Лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО не виключає, що ініціативу Компартії про відставку Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади голови Верховної Ради можуть підтримати і ряд членів коаліції.

Таку думку він висловив в інтерв`ю газеті «Коммерсант-Украина» (№41(626) від 11 березня).

П.СИМОНЕНКО зазначив, що КПУ в цьому питанні розраховує на підтримку фракцій Партії регіонів і Блоку Литвина. «Думаю, що, виходячи з інших міркувань, відставку ЯЦЕНЮКА підтримають і в "помаранчевій" команді», - сказав він.

Коментуючи заяву представників Партії регіонів про те, що вони не мають наміру голосувати за відставку А.ЯЦЕНЮКА, П.СИМОНЕНКО сказав: «Це їхнє право. Зараз ми є свідками того, як "регіонали" спочатку звертаються до народу за підтримкою в боротьбі з НАТО, а потім, по суті, підтримують "лист трьох". «Але ми діємо принципово: спікер повинен нести відповідальність за те, що робить», - сказав лідер фракції КПУ.

За його словами, на даний момент спікер висловлює думку тільки однієї частини Верховної Ради – тих, хто представляє "помаранчеві" інтереси.

П.СИМОНЕНКО зазначив, що підписання А.ЯЦЕНЮКОМ "листа трьох", а також відстоювання вступу України до НАТО – це загроза для країни.

«Ось тому ми і оголосили збір підписів за відставку спікера і запропонували іншим фракціям до нас приєднатися. Як вони поступлять – це їхня справа. Але ми переконані, що Арсеній Петрович не має права очолювати парламент», - підкреслив лідер фракції КПУ.