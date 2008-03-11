Програму дій Україна-ЄС пролонгували на рік

Сьогодні в Брюсселі в ході 12-го засідання Ради з питань співпраці між Україною та Європейським Союзом було прийнято спільний звіт про виконання трирічної програми дій Україна-ЄС і досягнуто домовленості про її пролонгацію на один рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявила прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО на спільній прес-конференції в Брюсселі з представниками Європейського Союзу.

“У нас закінчився трирічний план дій Україна - Європейський Союз і вперше сьогодні прийнято спільний звіт про виконання цієї програми, який говорить про те, що динаміка у відносинах між ЄС і Україною є, безумовно, позитивною, що досягнуто великий прогрес у кожному питанні, яке ми обговорювали. І ми домовилися спільно пролонгувати програму дій максимум на один рік, але впродовж цього року ми також домовилися про те, що буде створено новий політичний інструмент, новий політичний документ, який регламентуватиме й організовуватиме нашу співпрацю”, - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також повідомила, що досягнуто домовленість про максимально ефективне виконання 23 додаткових заходів, які були узгоджені сьогодні й стануть основою для співпраці між Україною та ЄС на найближчу перспективу.

Прем`єр зазначила, що ці заходи стосуються ключових напрямків стратегічної співпраці між Україною та ЄС, зокрема, це початок діалогу між Євросоюзом і Україною про введення безвізового режиму, створення загального авіаційного простору, а також реалізація та розробка національної транспортної стратегії, яка сприятиме розвитку європейських транспортних мереж.

“Я думаю, варто зазначити, що в цих 23 заходах є також абсолютно новий пункт, який дає можливість Україні бути учасником європейських програм, які раніше були доступні або країнам-учасницям Європейського Союзу, або країнам-кандидатам», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Зокрема, одна з таких програм регламентує співпрацю митних і податкових органів країн ЄС. Це також програми у сфері конкурентоспроможності, інновацій, програми, які стосуються оперативного реагування на кризові ситуації, йшлося на прес-конференції.