Відбудеться засідання ЦВК (якщо буде кворум)

Засідання Центральної виборчої комісії через відсутність кворуму перенесено на 12 березня.

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату Комісії, оголошене на 11 березня засідання ЦВК сьогодні вже не відбудеться, оскільки на робочих місцях працюють 9 членів ЦВК, тобто необхідного для проведення засідання кворуму немає.

У зв’язку з цим засідання Центрвиборчкому, на якому планується, зокрема, розглянути питання щодо визнання обраними депутатів Київради за поданням Блоку Юлії Тимошенко, переноситься на 12 березня на 11-ту годину.

Засідання проходитиме за адресою: площа Лесі Українки, 1, 2-й поверх, прес-центр Комісії.

Акредитація на захід триватиме до 10.00 12 березня за телефонами: 256-81-72, 256-82-80. Акредитація обов’язкова.