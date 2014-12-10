Бойовики намагаються вербувати полонених офіцерів - голова Центру звільнення заручників

Про це заявив голова Центру звільнення заручників Юрій Тандіт, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, деяких з них намагаються завербувати, а деяких використовують як безкоштовну робочу силу.

«Офіційна версія з того боку, що наші офіцери кажуть: «Поки не вийде останній солдат, ми не підемо». Насправді ми знаємо, що певні групи фахівців допитують наших хлопців. Крім того, що там проходять допити, їх вербують, а частина з них була вивезена на територію Росії... деяких вивозять без пам’яті. Їх намагаються завербувати, їх намагаються використовувати, і вони їх бояться, тому що офіцери української армії – це люди, які можуть вести за собою, захищаючи Україну», – каже він.

Читайте такожУ полоні у бойовиків залишаються 684 заручники, 1,6 тисячі вважаються зниклими безвістиТак само бояться і бійців добровольчих батальйонів, підтверджує Василь Будік, радник заступника міністра оборони України, який сам провів у полоні 3 місяці.

«Це для них страшний сон, адже саме солдати добровольчих батальйонів зупинили вторгнення, яке було», – нагадує він.

На території Росії перебуває близько 40 українських військовослужбовців, ще близько 1600 людей зникли безвісти, повідомляють в центрі звільнення заручників. Там застерігають рідних і близьких: в жодному разі не намагатися викупити полонених самотужки.

Раніше в СБУ повідомили, що бойовики готові віддати 152 заручників, з яких 77 - бійці батальйону "Донбас".