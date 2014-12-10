СБУ: Бойовики готові передати Україні 152 заручники, з них - 77 бійців "Донбасу"

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник Головного слідчого управління СБУ, заступник керівника Міжвідомчого центру із звільнення заручників Василь Вовк.

“Зараз ми знаходимося на завершальному етапі вирішення цього питання. Я сьогодні мав зв'язок з донецькими і луганськими сепаратистами, щоб у Мінську ми затвердили список і звільнили людей, яких у нас є 684 особи”, - сказав він.

Він зазначив, що списки людей, яких утримують у заручниках, неповні, оскільки у них лише ті, хто внесені до реєстру.

Читайте такожВ полоні у бойовиків перебувають понад 300 українських військових і 2 журналісти - СБУПри цьому Вовк зазначив, що загальна кількість зниклих безвісти людей на сьогодні становить 1667 осіб.

Також, за його словами, “сепаратисти отримали команду (можете здогадатись від кого) провести аудит утримуваних в полоні. І я думаю, що це позитивний момент. І думаю, вони готові до позитивного рішення цього питання”.