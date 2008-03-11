Тарасюк думає, що Меркель не розуміє, що каже?

Заступник голови фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, голова парламентського Комітету з питань європейської інтеграції Борис ТАРАСЮК вважає, що думка канцлера ФРН Ангели МЕРКЕЛЬ щодо неготовності вступу України у НАТО не повинна поширюватися на приєднання України до Плану дій щодо набуття членства в Альянсі.

Про це Б.ТАРАСЮК сказав в інтерв’ю офіційному сайту блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, коментуючи висловлювання А.МЕРКЕЛЬ проти вступу України до НАТО, оскільки цей крок, мовляв, суперечить думці більшості громадян України.

“Потрібно, щоб хтось пояснив канцлеру ФРН різницю між Планом дій щодо набуття членства і членством як таким у НАТО. Ангела МЕРКЕЛЬ може не підтримувати вступ України до НАТО, поки не буде згоди більшості суспільства, але це не поширюється на приєднання до ПДЧ”, - сказав він.

Як нагадав Б.ТАРАСЮК, Верховна Рада прийняла рішення, що до того часу, коли Україну будуть офіційно запрошувати стати членом НАТО, має відбутися всеукраїнський референдум з цього питання.

Заступник голови фракції НУ-НС висловив переконання, що більшість громадян України, після широкої інформаційної кампанії з питання НАТО, підтримає вступ країни до Північноатлантичного альянсу.