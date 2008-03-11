У ПР лякають Україну інфляцією 25%

“За даними Держкомстату України, інфляція за січень-лютий становить 5,7%. Це найвищий показник інфляції за ці місяці після 1996 р. – 17,5%. Винятком був лише 2000 р. (8,1%). Це більше половини інфляції, закладеної у бюджет на 2008 р. (9,6%)”. Так нардеп від ПР Сергій Льовочкін прокоментував оприлюднені Держкомстатом України показники інфляції, повідомляє прес-служба ПР

”Так звані антиінфляційні заходи уряду мають негативні наслідки, - вважає Льовочкін. - Рівень монетизації економіки за січень-лютий 2008 р. вперше за останні 7 років знизився на 3,3%. Це обернулось дефіцитом грошей для економіки і особливо - для великих та середніх підприємств”.

Регіонал стверджує, що в економіці дедалі більше формується кумулятивний потенціал інфляції у вигляді прискорення росту цін на базові ресурси економіки, цін виробників промислової продукції, скорочення пропозиції товарів на ринку, зниження темпів виробництва, нарощування інфляційного очікування.

”Тому прогнозований річний показник інфляції (9,6%) може бути досягнутий уже у березні-квітні, оскільки в ці місяці традиційно високий рівень інфляції”, - резюмував Льовочкін.

Таким чином, вважає нардеп, повністю підтверджується прогноз Партії регіонів та незалежних експертів щодо можливої інфляції в 2008 р. на рівні 20-25% та нездатності уряду подолати ці негативні процеси.

На думку Льовочкіна, це є результат створення урядом “нечуваного інфляційного очікування населення, не забезпеченого адекватною пропозицією на внутрішньому ринку вітчизняних товарів народного споживання, зростання виробництва яких практично зупинилось. Це розплата за популістську політику уряду, коли заради виконання нереальних передвиборчих обіцянок економіка і населення втягуються в інфляцію і в кризу”.