Яценюкові нічого не загрожує

Експерти вважають, що ближчим часом відставка Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА не відбудеться.

Про це свідчить передані УНІАН результати експерт-опитування Центру досліджень політичних цінностей «АКСІА».

Центр нагадує, що 7 березня фракція КПУ у ВР почала збір підписів за відставку голови парламенту А.ЯЦЕНЮКА. У зв’язку з цим Центр досліджень політичних цінностей звернувся до політичних експертів з питанням: «Чи відбудеться відставка ЯЦЕНЮКА?».

Директор Європейського інституту інтеграцій та розвитку Дмитро ВИДРІН прогнозує, що найближчим часом відставка голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА не відбудеться, тому що “ЯЦЕНЮК вмонтований в досить тендітну систему взаємодомовленостей українських еліт”.

“Якщо його виштовхнути з цієї системи, то за принципом доміно почне руйнуватись вся система домовленостей”, - вважає він.

У свою чергу, голова Центру досліджень політичних цінностей «АКСІА» Олесь ДОНІЙ також вважає, що ближчим часом відставки спікера не буде.

„Зараз відставка ЯЦЕНЮКА не відбудеться, вона не на часі. Комуністи помилилися, розраховуючи, що їх підтримує частина «помаранчевого» табору, яка критикувала ЯЦЕНЮКА за бездіяльність», - сказав він. О.ДОНІЙ зазначив, що «Народна самооборона» критикувала А.ЯЦЕНЮКА не з метою його відставки, а з метою прискорити розблокування Верховної Ради.

Він вважає, що А.ЯЦЕНЮК “відверто саботував” відкриття сесійних засідань і тому отримав порцію гострої критики всередині власної фракції. В той же час, сказав О.ДОНІЙ, ніхто з депутатів всередині НУ-НС не ставив питання щодо його відставки.

Політолог також зазначив, що після того як критика А.ЯЦЕНЮКА стала надбанням гласності, він був змушений змінити свою поведінку і наприкінці «блокадної епопеї» став сприяти пошуку компромісу між фракціями більшості та опозиції.

О.ДОНІЙ також вважає, що має відбутися доукомплектування керівництва Верховної Ради. “Це питання вже жорстко поставила «Народна самооборона», в цьому також може бути зацікавлений БЮТ, і цього хоче опозиція. Небажання ЯЦЕНЮКА мати собі заступників помітно, але Верховна Рада більше не може бути поставлена в залежність від поведінки однієї особи”, - додав він.

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ також вважає, що найближчим часом відставки А.ЯЦЕНЮКА не буде.

„Найближчим часом - ні. Але збір підписів за відставку голови ВР означає, що почали збирати ставки на відставку ЯЦЕНЮКА. А коли ставки роблять, то вони можуть зіграти в будь-який час”, - сказав він, додавши, що реальної відставки немає, але з`являється можливість. На його думку, така можливість може бути реалізована в будь-який момент парламентської та позапарламентської політичної кон`юнктури. В.КАРАСЬОВ вважає, що в цьому є зацікавленість багатьох політичних сил: БЮТ, Партії регіонів, КПУ. Він зазначив, що, створюючи ризики відставки, політичні парламентські сили обмежують ініціативність і політичну маневреність голови Верховної Ради.

”З`являється можливість вивести його з великої політичної гри, але не більше того. Тому що відставка ЯЦЕНЮКА – обезглавлення парламенту і нові вибори парламенту”, - сказав він. За словами політолога, це розуміють “регіонали”, а в БЮТ розуміють, що відставка А.ЯЦЕНЮКА – реальний розпад коаліції з відповідними наслідками для уряду. “Щодо ЯЦЕНЮКА діє принцип “якщо не з`їм, то понадкушую””, - сказав він.

Директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ також не прогнозує відставку А.ЯЦЕНЮКА.

„Схоже на те, що найбільш важкий, кризовий момент, який міг закінчитись відставкою ЯЦЕНЮКА, минув”, - сказав він. На думку М.ПОГРЕБІНСЬКОГО, А.ЯЦЕНЮК буде шукати можливості залишитись на цій посаді, а це означає, що буде менше виконувати доручення Секретаріату Президента, менше виступати з ініціативами і більше прислухатись до ключових парламентських фракцій. “Думаю, що загроза для ЯЦЕНЮКА поки що позаду”, - додав він.

Директор політико-правових програм Українського Центру економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО також вважає, що на сьогодні відставка спікера є малоймовірною. Він зазначив, що для того, аби реалізувати цей сценарій, треба знайти більшість голосів народних депутатів. “Стосунки спікера з фракціями коаліції не стали ще настільки критичними, щоб частина депутатів цих фракцій додала голоси опозиції. Я так само не думаю, що і всі депутати з опозиційних фракцій консолідовано готові проголосувати за відставку”, - сказав він.

Ю.ЯКИМЕНКО вважає, що відставка А.ЯЦЕНЮКА є швидше ініціативою комуністів, що розрахована на зовнішній піар-ефект і реальних наслідків саме в цей момент не матиме.

“Думаю, що зараз, коли парламент відновив свою роботу, навпаки, піде процес заповнення посад навколо ЯЦЕНЮКА”, - зазначив він.