Тимошенко: уряд працює швидко і ефективно

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО допускає, що політична складова нової посиленої угоди між Україною та ЄС може бути готова раніше економічної.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам у Брюсселі.

«Я допускаю, що політична частина може бути завершена раніше», - сказала прем’єр-міністр.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що сьогодні уряд працює швидко й ефективно над проведенням переговорів щодо створення зони вільної торгівлі, і ці переговори залишаються одним із пріоритетів Кабінету Міністрів.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня 2007 року Україна та ЄС розпочали переговори про нову посилену угоду, що має замінити договір про партнерство і співпрацю, термін дії якого завершився на початку 2008 року. Ключовим положенням нової угоди має стати створення зони вільної торгівлі. Україна також намагається закріпити як одну з цілей угоди політичну асоціацію з ЄС.