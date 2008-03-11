Черновецький написав відкритого листа Тимошенко

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що не буде звітувати перед Кабінетом міністрів про діяльність столичної міськдержадміністрації, а згоден доповідати по цьому питанню Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ.

Про це йдеться у відкритому листі Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО до прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, текст якого має УНІАН.

У листі, зокрема, зазначається, що київська міська влада намагається максимально деполітизувати свою роботу.

“Цілком очевидно, що надмірна політизація роботи урядової команди – це явище тимчасове. Але вона на сьогоднішній день присутня в багатьох питаннях”, - зазначає водночас Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

“Очевидно, що і в київській проблематиці політичні пристрасті урядовців часто беруть верх над здоровим глуздом. Зокрема, максимально політизованою виглядає підготовка окремих міністрів до засідання так званої «слідчої комісії Кабміну» щодо Києва”, – йдеться у листі. Тому київський міський голова відмовляється брати участь в роботі “так званої «слідчої комісії Кабміну» та засіданні КМУ, присвяченому цій тематиці”.

“Переконаний, що ця політична вистава є фарсом і не має на меті встановити істину, а лише виконати політичне замовлення”, - продовжив мер столиці.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначає, що як Київський міський голова, звітуватиме перед Президентом України, який “згідно букви і духу Конституції та законів України наділений необхідним рівнем легітимності”.

Також Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ наголошує, що готовий звітувати перед Київською громадою, яка наділила його владними повноваженнями.

Довідка УНІАН. Серед питань порядку денного завтрашнього Кабміну значиться і звіт голови КМДА з виконання актів законодавства та розв’язання актуальних проблем розвитку Києва. Звіт включений у блок тем, віднесених до пріоритетних питань державної політики. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ має бути присутній як доповідач на цьому засіданні.