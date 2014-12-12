Лавров: З'явився шанс встановити мир в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це міністр заявив сьогодні в Москві.

«З'явився шанс встановити мир в Україні. З труднощами, але все-таки встановилося перемир'я, встановився режим припинення вогню», - сказав Лавров.

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За його словами, є конструктивна база з питання відновлення Донбасу і налагодження політичного діалогу, який повинен привести до конституційної реформи за участю «всіх регіонів і всіх політичних сил».

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі було створено так звані Донецьку і Луганську «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Перших домовленостей про припинення вогню було досягнуто на засіданні контактної групи 5 вересня. 19 вересня в Мінську на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі було підписано меморандум про припинення вогню.

Проте на сході України і бойовики, і російські військові продовжували обстрілювати мирне населення і сили АТО.

З 9 грудня в зоні АТО було оголошено «день тиші», але терористи порушували режим припинення вогню, зменшили інтенсивність обстрілу.

Сьогодні, 12 грудня, прес-центр АТО повідомив, що бойовики на Донбасі шість разів обстріляли позиції сил антитерористичної операції, поранено двох цивільних.