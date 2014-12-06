Лавров пояснив, чому Росія не дотримується Будапештського меморандуму

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Базелі за підсумками зустрічі з очільниками МЗС країн - учасниць ОБСЄ.

«Будапештський меморандум було укладено у контексті вивезення ядерної зброї з території тих колишніх радянських республік, де вона знаходилася, крім Росії. Україна серед інших країн, з території яких зброя вивозилася, попросила негативних гарантій безпеки. Негативні гарантії безпеки – це те, чому присвячений Будапештський меморандум. Ці гарантії передбачають зобов`язання ядерних держав не застосовувати ядерну зброю стосовно держав, якій такі гарантії даються», - заявив Лавров.

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«Там є, звичайно ж, і політичні зобов`язання, які повністю збігаються із зобов`язаннями ОБСЄ, - поважати суверенітет, територіальну цілісність, політичну незалежність України. Там немає зобов`язання визнавати результати озброєних державних переворотів», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 грудня, Міністерство закордонних справ України з нагоди 20-річчя підписання Будапештського меморандуму закликало держави - гаранти національної безпеки за цим меморандумом зробити невідкладні кроки для відновлення територіальної цілісності, суверенітету і миру в Україні.

4 грудня міністр закордонних справ України Павло Клімкін знову звинуватив Росію в порушенні Будапештського меморандуму.

”Довіра до цього документу, який забезпечував гарантію для збереження безпеки України, територіальної цілісності і політичної незалежності в обмін на добровільну відмову моєї країни від третього найбільшого у світі арсеналу ядерної зброї, було зруйновано цього року одним з підписантів... З боку Росії”, - сказав Клімкін.

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За словами міністра, ”російська агресія проти України призвела до незаконної окупації та анексії Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, і до ескалації на сході України, що не тільки порушило територіальну цілісність і суверенітет України, а й також підірвало і надалі підриватиме європейську систему безпеки”.

Довідка УНІАН. Будапештський меморандум, укладений у 1994 році між Україною, США, Росією і Великою Британією, містить пункти, які надають Україні гарантії її суверенітету і безпеки. Відповідно до Меморандуму, США, РФ і Велика Британія зобов`язалися, зокрема, поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України; утримуватися від загрози силою та її застосування проти територіальної цілісності і політичної незалежності України.