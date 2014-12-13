Садовий виступає за проведення місцевих виборів у травні

Про це він сказав в ефірі "Шустер LIVE", повідомляє Телеканалі новин "24".

"Треба робити все можливе і неможливе, щоб провести місцеві вибори якомога швидше. Тому що всі ці реформи, які можна робити на рівні Уряду і Верховної Ради, вони будуть блокуватися на місцях. Оскільки з однієї сторони є велика централізація, з іншої — в багатьох містах є недовіра", — зазначив Садовий.

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Мер Львова вважає, що кількість місцевих депутатів треба скоротити втричі.

"Треба скоротити кількість депутатів, як мінімум, у три рази. Тому що великої кількості безоплатних депутатів Україна не може винести", — додав лідер "Самопомочі".