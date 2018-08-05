В Україні відзначають День повітряних сил

Керівники держави привітали воїнів Повітряних сил з професійним святом.

Керівництво держави привітало особовий склад і ветеранів Повітряних сил Збройних сил України з професійним святом — Днем Повітряних сил, який відзначається у першу неділю серпня.

«Завдяки вашій наполегливій самовідданій службі Повітряні сили є потужним видом Збройних сил України, який здатен якісно виконувати завдання щодо захисту повітряного простору держави. В складних умовах сучасної повітряної обстановки екіпажі авіаційних бригад, розрахунки зенітних ракетних та радіотехнічних підрозділів і вдень і вночі несуть бойове чергування, упевнено виконують польотні завдання та виявляють і супроводжують повітряні цілі», - йдеться у привітанні президента України Петра Порошенка, оприлюдненому на його офіційному сайті.

Він наголосив, що свою високу майстерність, мужність та героїзм воїни Повітряних сил підтверджують під час протистояння російській агресії на Сході України, здійснюючи бойові вильоти, підтримують та прикривають з повітря наші сухопутні підрозділи.

«Вічна пам’ять та слава героям, які не повернулися з бойових вильотів, героїчно загинули, утримуючи позиції, та до кінця виконали свій обов’язок перед Україною. Їх подвиг вічно житиме в наших серцях та слугуватиме взірцем чесного беззавітного служіння Вітчизні», - йдеться у привітанні президента.

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«Вірю, що ваша висока професійна майстерність у поєднанні з потужною зброєю і військовою технікою й надалі залишатимуться могутнім гарантом обороноздатності нашої держави», - зазначив Порошенко і побажав воїнам Повітряних сил чистого неба, вдалих злетів і перемог.

У свою чергу прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зауважив, що з початку російської збройної агресії у Криму та на Донбасі Повітряні сили «виконують надзвичайно важливу роботу у збройному протистоянні з супротивником як в повітрі, так і на землі». «Досвід справжніх бойових дій робить вітчизняні Повітряні сили, як і українське військо загалом, боєздатною бойовою одиницею, спроможною виконувати завдання найвищого рівня складності та відповідати на найскладніші виклики сучасного світу», - йдеться у привітанні Гройсмана, оприлюдненому на Урядовому порталі.

Прем’єр наголосив, що впровадження стандартів НАТО, спільні бойові навчання з представниками Альянсу, модернізація технічної бази, оновлення озброєнь, запровадження сучасних технічних та воєнних нормативів спрямовують розвиток Повітряних сил у напрямі найкращих світових зразків. «Ми не зупинимось на досягнутому і продовжимо впроваджувати стандарти НАТО в українському війську та забезпечувати дотримання принципів Альянсу в управлінні не лише оборонними структурами, а і у суспільстві загалом. Адже наша стратегічна мета – членство в Північноатлантичному Альянсі, що стане запорукою нашої національної безпеки та впевненості у власних силах перед агресором», - додав Гройсман.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов наголосив, що військовослужбовці Повітряних сил «за короткий період набули потужності й бойового досвіду у справі професійного захисту повітряного простору нашої держави, проявляючи самовідданість і мужність, зразкову вірність та героїзм під час виконання завдань зі стримування збройної агресії».

«Майстерність українських пілотів відома та визнана далеко за межами України. Зразкове виконання транспортних перевезень, завдань миротворчого характеру та демонстрації льотного вишколу під час представлення України на міжнародних виставках авіаційної техніки, - далеко не повний перелік звитяг наших військових льотчиків, які заслужили повагу в багатьох країнах світу», - йдеться у привітанні Турчинова, оприлюдненому прес-службою РНБО.

Він додав, що держава докладає всіх можливих зусиль до оновлення й модернізації авіаційної техніки з урахуванням сьогоднішніх вимог і викликів національній безпеці України.

«Висловлюю глибоку вдячність всім військовослужбовцям Повітряних сил Збройних сил України за зразкове виконання військового обовʼязку, їх працівникам – за сумлінну працю на благо України, а ветеранам військової авіації - за відданість і вагомий внесок у справу підготовки молодого покоління українських соколів та інженерно-технічного складу», - зазначив секретар РНБО.