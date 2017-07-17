Тука: Україні треба постійно нарощувати потужність свого війська

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в інтерв'ю "Апострофу" розповів про те, які бачить шляхи повернення ОРДЛО й Криму.

«Це абсолютно різні і ситуації, і речі, і території, і умови повернення (Крим та Донбас – УНІАН). Абсолютно різні. Я не є прихильником суто військового шляху повернення Донбасу. Перш за все, наше військо ще не настільки потужне, щоб вступати в протистояння з регулярною російською армією. Так, зараз наші хлопці воюють, роблять це самовіддано і героїчно. Але в черговий раз закликаю: треба виймати голову з піску і відверто казати, що проти нас зараз не діє авіація, проти нас зараз не діють ракетні види озброєнь, - переконаний Тука. - Чи в змозі ми зараз повноцінно дати відсіч у разі використання таких видів озброєнь? У мене є сумніви, що ми зможемо дати повноцінну відсіч у разі застосування Росією авіації і РВСП (ракетних військ стратегічного призначення, – "Апостроф"). Я вже не кажу про ядерну зброю – просто не вірю в те, що можливе її використання. Що робить авіація? Щоб отримати про це уявлення, достатньо подивитись відео з Алеппо».

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Тука стверджує, що Україні треба постійно нарощувати потужність свого війська.

«Нікуди від цього сусіда ми не подінемось. І він, на жаль, нікуди не зникне. Росія – це ворог. Ворог страшний. Ворог підступний. Тому нам просто потрібно готуватися. А на це потрібен час. Час і гроші. Дуже великі гроші. Бо будь-яка армія для будь-якої країни світу – це величезні фінансові витрати», - сказав заступник міністра.

На його думку, є інші шляхи повернення окупованих територій.

«Це шляхи зовнішнього впливу на Російську Федерацію. Санкції, які примусили би її зробити ті чи інші дії. Можна зараз довго один одному розповідати, реально це чи нереально, бо є різні точки зору. Одні кажуть, що дурман великодержавний настільки глибоко засів у головах, що москалі готові воювати навіть в лаптях і з балалайками. А інші кажуть, що все-таки холодильник перемагає телевізор. Я прихильник другої тези. Можливо, це не буде так швидко, як всім би хотілося. Але і росіяни в переважній більшості теж вже звикли до більш комфортних умов життя. Найбільш оптимальний варіант для України та, мабуть, і для всього світу – це взагалі припинення існування Росії як держави, у такому вигляді, як зараз», - переконаний Тука.

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На думку Туки в західному світі занепокоєні долею того величезного потенціалу, ядерного, хімічного, бактеріологічного озброєння, яке має Росія.

«Ось чого бояться і європейські, і заокеанські наші союзники та партнери. Якби не ці страхи, я переконаний, що кінець можна було б покласти набагато швидше. Економічними, перш за все, санкціями і політичним впливом. І жодним чином не зброєю», - стверджує заступник міністра.

Що стосується Криму, то з точки зору Туки вірогідність повернення півострова військовим шляхом - надто ускладнена.

«Я казав про це вже: ніколи не кажи "ніколи". Я вірю в те, що за свого життя побачу крах імперії. Саме в цей період ми й повернемо Крим», - упевнений він.