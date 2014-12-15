Зброєю Путіна стали антиурядові рухи в Україні - Яценюк

Про це сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro, повідомляє ZN.UA.

"Тепер його зброєю буде користь від громадських рухів, які повинні з'явитися в Україні, щоб підкорити країну диктату Кремля, його бачення сфери впливу і великого "руского міра", - сказав Яценюк.

При цьому він висловив переконання, що Путіну не вдасться здійснити такі свої плани, а українці закріплять свою національну незалежність. Щодо війни в Донбасі, Яценюк запевнив, що все закінчилося б, якби Росія відкликала своїх солдатів і агентів ФСБ з окупованої проросійськими терористами території.

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Український прем'єр підкреслив, що саме Кремль не виконує Мінські домовленості, які з'явилися за його ж ініціативою.

"Хоч саме Путіну належить ідея Мінських угод, пізніше він розвернувся на 180 градусів і відмовився їх виконувати", - нагадав Яценюк.

На думку українського прем'єра, президенту Росії не потрібна незалежність сепаратистських республік на Сході України. Навпаки, йому потрібен заморожений конфлікт, який дозволить Кремлю впливати на політику Києва.