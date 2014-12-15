Україна не встигає провести всі реформи для отримання чергового траншу ЄС

Про це сказала в інтерв'ю Європейській правді Тетяна Ковтун, керівник сектору представництва Європейського союзу в Україні.

"Сума другого траншу буде розділена за критеріями. ЄС встановив 8 критеріїв, які Україні потрібно виконати до червня 2015 року, щоб отримати ці кошти. Умовно, якщо уряд виконає один з восьми критеріїв, то сума становитиме 1/8 траншу", - сказала вона.

За її словами, оцінка виконання тої чи іншої вимоги буде здійснюватись експертами ЄС та громадянським суспільством.

"Є ризик, що повну суму траншу Україні не вдасться отримати. Певні реформи Україна вже не встигає провести до дедлайну", - зазначила Тетяна Ковтун.

Читайте такожУкраїна перейде на страхову медицину до кінця 2015 року - міністрНаприклад, нова система декларування набуде чинності 25 квітня 2015 року, а декларації держслужбовцям потрібно подати до 31 березня 2015 року. В той же час реформування декларування та перевірок статків чиновників є однією з означених вимог.

"Хоча може статися диво – величезна політична воля. Коли депутати зрозуміють, що держава втрачає грантові кошти, можливо, вони введуть в силу цей закон раніше", - сказала Тетяна Ковтун.

Нагадаємо, у червні цього року ЄС виділив Україні 250 мільйонів євро безповоротної допомоги. Виплата стала першим базовим траншем за Контрактом з розбудови держави, загальна вартість якого становить 355 млн євро.