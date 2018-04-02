На засідання суду у справі Кернеса примусово буде доставлено 15 свідків сторони звинувачення

На сьогоднішнє засідання жоден зі свідків не з'явився.

Київський райсуд Полтави під час чергового засідання у справі міського голови Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців, обвинувачених у викраденні і побитті учасників місцевого Євромайдану, постановив застосувати примусовий привід стосовно усіх 15 свідків сторони звинувачення.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, на сьогоднішнє засідання суду прибули Кернес, його охоронці Євген Смицький і Віталій Блінніков, потерпілий Сергій Ряполов.

На початку засідання прокурор Олександр Ганілов повідомив, що до суду жоден зі свідків сторони звинувачення не з'явився.

За його словами, частина свідків змінила номери телефонів, частина хворіє, частина не прийшла, хоча наперед з ними домовлялися про їх доставку до Полтави. Прокурор попросив суд застосувати примусовий привід.

Адвокати обвинувачених в основному підтримали пропозицію щодо примусового приводу свідків з боку звинувачення.

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Адвокат обвинувачених Юлія Плетньова заявила, що, якщо прокуратура не здатна забезпечити доставку до суду своїх свідків, то вона може від них відмовитися.

Прокурор Ганілов заявив, що покази свідків, які не з'явилися, дуже важливі, і попросив суд застосувати привід до всіх свідків.

У результаті суд постановив застосувати примусовий привід стосовно усіх 15 свідків сторони звинувачення і призначив наступне засідання на 11.00 23 квітня.

Як повідомляв УНІАН, міський голова Харкова Геннадій Кернес і двоє його охоронців (Віталій Блінніков і Євген Смицький) підозрюються у викраденні і побитті учасників Євромайдану 25 січня 2014 року.

2 березня 2015 року Кернесу було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

2 квітня 2015 року Вищий спеціалізований суд України ухвалив рішення перенести розгляд кримінального провадження стосовно Кернеса з Дзержинського районного суду Харкова до Київського райсуду Полтави.

28 квітня 2014 року невідомий вчинив замах на життя Кернеса, поранивши його з вогнепальної зброї у спину під час пробіжки. На даний час він пересувається на інвалідному візку.

Судові розгляди у справі Кернеса неодноразово відкладалися через його неявку.