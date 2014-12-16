АП: У мінських угодах немає жодного "секретного" пункту

Про це він заявив в інтерв'ю "Українській правді".

Ложкін розповів, що в переговорах з Кремлем є два головних блоки: Крим і Донбас.

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"Якщо говорити про Крим, це електроенергія і вода, це присутність на Арабатській стрілці російських військових і прикордонників, з якими зараз питання вже вирішене. Це, безумовно, питання економічних відносин, платежі за газ, обсяги споживаного газу, ціни на нього", - розповів глава АП.

Але, за його словами, "головний блок, природно - це врегулювання стану справ на Донбасі".

"І тут ключове - це виконання Мінських домовленостей", - заявив Ложкін.

На його думку, першим кроком для реалізації цих домовленостей повинно було стати припинення вогню.

"Тільки зараз ми починаємо це реалізовувати. І від цього залежить, власне, виконання наступних кроків. Справа в тому, що ще у вересні було детально описано як має технічно реалізовуватися припинення вогню, як має відводитися важка артилерія, бронетехніка. Все це було прийнято, але питання - як це все виконати?", - сказав Ложкін.

У той же час, він запевняє, що у Мінських угод не було ніяких "секретних" пунктів, про що вперто твердять в соцмережах.

"У Мінських угодах немає взагалі жодного пункту, який був би секретним, таємним. Немає ніяких секретних домовленостей. Я брав участь в робочих групах, які обговорювали ці документи до і після їх підписання, а також в ході імплементації. Там, до речі, не йшла мова, наскільки я пам'ятаю, ні про електроенергію, ні про вугілля. Це ж у вересні ще було. Ці питання гостро стали пізніше", - заявив Ложкін.