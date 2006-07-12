Біля Верховної Ради збираються люди

Прихильники Партії регіонів та Блоку Юлії Тимошенко проводять свої акції під стінами Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, вони заявляють, що проводитимуть свої мітинги, не зважаючи на те, що сьогодні засідання ВР не буде.

Прихильники Антикризової коаліції тримають прапори Партії регіонів, СПУ та КПУ.

Їхні лозунги залишаються незмінними: «Ми за Антикризову коаліцію!», «Янукович – народний прем’єр» тощо.

За оцінками міліції, мітингувальників від Партії регіонів близько 1 тис. осіб.

Сьогодні біля стін парламенту змонтовано плазмовий екран, на якому демонструють відеокліпи з акції і лунає музика.

Зранку до стін парламенту прибули і прихильники БЮТ, активісти «Пори» та представники Української народної партії, які вимагають розпуску парламенту. Але поки що їх набагато менше, ніж прихильників Антикризової коаліції.

Прихильники та противники Антикризової коаліції встановлюють намети в Маріїнському парку та навпроти будівлі Кабміну.

Територію навколо Верховної Ради охороняють посилені наряди міліції.

Поки що групи мітингувальників поводяться мирно, ексцесів відмічено не було.