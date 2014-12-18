У Краснодоні бойовики не поділили контрабанду

Як повідомив керівник центру військово-політичних досліджень "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на сторінці в Facebook, причина конфлікту - в захопленні однієї з груп бойовиків секретної бази (бойовики називають її «перевалочний склад») контрабандних вантажів, що належить іншому бандформуванню.

"Правовласники" контрабандних вантажів вимагають повернути захоплене майно, погрожуючи застосуванням танків (з цією метою в місто введені 2 танки, один з яких заглох на в'їзді)", - написав він.

Читайте такожУгрупування "Мотороли" доукомплектували і висунули на першу лінію – ІСМіж сторонами конфлікту йдуть напружені переговори, додав Тимчук.