ЄС потребує "більше, ніж реакції" на дії РФ – Туск

Про це він заявив у п’ятницю ранком в Брюсселі на прес-конференції по завершенню першого дня роботи саміту ЄС, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

„Нам потрібна стратегія, тому щоб нам відома фінансова ситуація не тільки в Росії, але й в Україні. Це криза не двох днів чи двох тижнів. Ми повинні знати, як ми будемо діяти не тільки в плані допомоги, але й в політичному сенсі, на багато місяців. Нам потрібна довгострокова стратегія, тому цей конфлікт і ця складна ситуація між Україною, Росією та іншими східними сусідами Європи потребує поведінки з плануванням на роки, а не на тижні чи місяці. Ми повинні бути реалістичними. Це значить, що ми повинні ставитися до цієї гри, як до довгострокової, але не як до однієї реакції на одну кризу”, - заявив Туск.

Президент ЄР переконаний, що ЄС потребує „більше, ніж реакції”. „Європа має мати єдину стратегію щодо України, але особливо щодо Росії, тому що Росія – наша стратегічна проблема”, - наголосив він.

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При цьому Туск зауважив, що не вважає проблемою Україну, назвавши її „жертвою вторгнення”, яка має також економічні проблеми. „Нам відомо, що ми можемо зробити з Україною та для України, але найбільший виклик сьогодні – підхід Росії не тільки по відношенню до України, але й до Європейського Союзу... Коли ми говоримо про Росію та Україну, ми говоримо про самих себе, про те, що значить ЄС, що є правдивим виміром нашої солідарності, і чи ми готові чимось пожертвувати, щоб бути єдиними”, - підкреслив президент ЄР.

За його словами, дискусія щодо цього питання показала, що ЄС „єдиний, як ніколи раніше”. „Нам не потрібна радикальна ідеологія. Через поведінку Росії реакція повинна бути прагматичною. Європі необхідна єдина, спільна позиція”, - додав Туск.

Політик висловив переконання, що агресивна реакція Росії щодо України була спровокована рішенням України підписати Угоду з ЄС. „Коли ми говоримо про майбутнє України, ми говоримо про наше майбутнє”, - наголосив він.

Прем’єр-міністр Італії Маттео Рензі зазначив, що необхідно працювати, „щоб витиснути Росію з України та повернутися до міжнародних рамок”.