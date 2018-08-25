Кличко: Ми робимо все можливе, аби запобігти викраденню велосипедів громадського прокату

Столична влада робитиме все можливе, аби запобігти викраденню велосипедів системи громадського прокату. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ».

«Кожен велосипед облаштований системою GPS, яка дозволяє відстежити де цей велосипед знаходиться. Але, на жаль, випадки крадіжок і вандалізму трапляються. В нас ще є люди, які не хочуть жити в цивілізованому місті. І ми будемо з цим боротися. Будемо їх привчати, - сказав Кличко. - Були й випадки, коли хотіли вкрасти велосипед, але цих людей затримали», - заявив мер столиці.

За два тижні роботи системи велопрокату в Києві було вкрадено 4 велосипеди. Один з них знайшли. Крадії зняли з нього колеса. Зірвали всі механізми та готувалися фарбувати раму. Знайшли веломашину на одному з ринків електроніки столиці.

Кличко нагадав, що система велопрокату столиці поки розрахована на 33 вело-станції. В прокаті сьогодні є 100 велосипедів. В рамках пілотного проекту першим оператором прокату стала всесвітньо відома компанія Nextbike, яка працює в 25 країнах світу,

Також Віталій Кличко розповів про плани щодо розвитку велоінфраструктури в столиці. За його словами, на багатьох вулицях, де здійснюють капітальний ремонт доріг, облаштовують велодоріжки.

«Наше завдання – створити всі умови для велосипедистів. Для того, аби вони відчували себе в безпеці. Аби вони також не заважали руху. Нам треба облаштувати багато велодоріжок. Для цього створений окремий підрозділ в Департаменті транспорту. Ми залучили фахівців, активістів, які розробляють систему велопростору. А наше завдання – реалізувати ці плани і очікування, для того, аби пересування велосипедом стало більш масовим у столиці», - підкреслив Кличко.