У Росії на Наливайченко завели кримінальну справу
Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу щодо голови Служби безпеки України Валентина Наливайченка.
Про це повідомив офіційний представник СК РФ Володимир Маркін, передає ТАСС.
"Наливайченко підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених чотирма статтями КК РФ - наклеп, організація застосування заборонених засобів і методів ведення війни, перешкоджання законній професійній діяльності журналіста, викрадення людини", - сказав Маркін.
Слідство заявило, що "Наливайченко, діючи узгоджено з керівниками силових структур України, використовуючи сили і засоби СБУ, в ході збройного конфлікту на Донбасі організував викрадення громадян РФ - журналістів телеканалу LifeNews Олега Сидякіна і Марата Сайченко, які не брали участь у збройному конфлікті ".
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Крім того, у Росії заявляють, що 14 червня на блокпосту траси Донецьк - Дніпропетровськ в районі населеного пункту Покровське "Наливайченко організував захоплення і викрадення журналістів телерадіокомпанії "Звєзда" Євгена Давидова і Микити Конашенкова, які також є громадянами Росії і не брали участь у збройному конфлікті".
Крім цього в Росії главу СБУ звинувачують в тому, що співробітники СБУ за його вказівкою нібито «катували» мирне населення Донбасу. Крім того, Наливайченко пригадали і звинувачення щодо Рамзана Кадирова.
Маркін додав, що Наливайченко варто було б винести покарання аж до 20 років позбавлення волі.