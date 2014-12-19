У Росії на Наливайченко завели кримінальну справу

Про це повідомив офіційний представник СК РФ Володимир Маркін, передає ТАСС.

"Наливайченко підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених чотирма статтями КК РФ - наклеп, організація застосування заборонених засобів і методів ведення війни, перешкоджання законній професійній діяльності журналіста, викрадення людини", - сказав Маркін.

Слідство заявило, що "Наливайченко, діючи узгоджено з керівниками силових структур України, використовуючи сили і засоби СБУ, в ході збройного конфлікту на Донбасі організував викрадення громадян РФ - журналістів телеканалу LifeNews Олега Сидякіна і Марата Сайченко, які не брали участь у збройному конфлікті ".

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Крім того, у Росії заявляють, що 14 червня на блокпосту траси Донецьк - Дніпропетровськ в районі населеного пункту Покровське "Наливайченко організував захоплення і викрадення журналістів телерадіокомпанії "Звєзда" Євгена Давидова і Микити Конашенкова, які також є громадянами Росії і не брали участь у збройному конфлікті".

Крім цього в Росії главу СБУ звинувачують в тому, що співробітники СБУ за його вказівкою нібито «катували» мирне населення Донбасу. Крім того, Наливайченко пригадали і звинувачення щодо Рамзана Кадирова.

Маркін додав, що Наливайченко варто було б винести покарання аж до 20 років позбавлення волі.