Україна передала Туреччині список українських політв'язнів для переговорів з Путіним - Джемілєв

Раніше Джемілєв повідомляв, що президент Туреччини Ердоган попросив його надати список українських в'язнів у російських в'язницях, з приводу яких він пообіцяв «говорити з Путіним».

Уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу, народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Мустафа Джемілєв заявляє, що Україна передала Туреччині список політв'язнів Кремля.

Про це він сказав у коментарі УНІАН.

Джемілєв зазначив, що список політв'язнів було передано орієнтовно тиждень тому.

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«У нас керуючий справами Меджлісу контактував. І попросив посла Туреччини передати цей список. Він передав, по-моєму, тиждень тому це було», - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, Джемілєв 21 серпня заявив, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попросив його надати список українських в'язнів у російських в'язницях, з приводу яких він пообіцяв «говорити з Путіним».

Він також повідомив, що МЗС Туреччини попросило повний список політв'язнів.

Нагадаємо, у вересні минулого року суд анексованого Криму засудив заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова до 8 та до 2 років ув'язнення відповідно. Чийгоза звинувачували в організації масових заворушень на території півострова, а Умерова - у закликах до порушення територіальної цілісності Росії.

Утім, вже 25 жовтня 2017 року Росія видала Туреччині Чийгоза і Умерова, а 27 жовтня вони повернулися в Україну.

За інформацією телеканалу Haberturk, який посилається на судові документи, турецький уряд обміняв Умерова і Чийгоза на двох громадян Росії.