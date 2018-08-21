Ердоган попросив список в’язнів Кремля та пообіцяв поговорити з Путіним - Джемілєв

За словами Джемілєва, кілька днів тому МЗС Туреччини попросило повний список політв’язнів.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попросив лідера кримських татар Мустафу Джемілєва надати йому список українських в’язнів у російських тюрмах, з приводу яких він пообіцяв «говорити з Путіним».

Про це Мустафа Джемілєв повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода. «Під час останніх зустрічей, а це було 12 липня, ми разом з (президентом України Петром – ред.) Порошенком були на відкритті Трансанатолійської газової системи, у нас знову відбулася зустріч з Ердоганом, я йому сказав, що зараз у російських в’язницях понад 70 наших політв’язнів. Зробіть, домовтеся з Путіним про їхнє звільнення! Він сказав: звісно, ми вживатимемо якихось заходів, але ви назвіть хоча б кілька імен. Я назвав Сенцова, Кольченка...» – повідомив Мустафа Джемілєв.

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За словами Джемілєва, кілька днів тому МЗС Туреччини попросило повний список політв’язнів.

«Я думаю, що все одно вони говоритимуть з (президентом Росії Володимиром – ред.) Путіним. Але наскільки виявиться продуктивною розмова? Я ще запитував: чи є у вас там «в заначці» ще російські терористи, щоб обміняти? Хоча, з моєї точки зору, це взагалі-то аморально – міняти абсолютно безневинних людей, патріотів своєї країни на терористів, на людей, у котрих руки по лікті в крові», – вважає він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Джемілєв передав Ердогану особисте послання від Порошенка.