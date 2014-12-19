Почалася відеоконференція контактної групи щодо Донбасу - МЗС Німеччини

Про це на брифінгу заявив голова Міністерства закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер, повідомляє канал 112.

Він зазначив, що незважаючи на неодноразові порушення режиму "тиші" все ж можна було спостерігати, починаючи з 9 грудня, що "кількість убитих і поранених суттєво зменшилася".

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