Туск: Росія є "стратегічною проблемою Європи", а не України
19:40, 19 грудня 2014Політика
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ЄС має готуватися до тривалої конфронтації з економічно ослабленою Росією. Про це заявив голова Європейської Ради Дональд Туск.
REUTERS
«Ми не повинні тільки реагувати і оборонятися. Будучи європейцями, ми повинні знову знайти упевненість в собі і усвідомити наші сильні сторони», - сказав він на саміті ЄС у Брюсселі, передає Громадське.
На його переконання, саме Росія є «стратегічною проблемо Європи», а не України.
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«Сьогодні Росія є нашою стратегічною проблемою, а не України. Найбільшим викликом сьогодні є російський підхід не тільки до України, але і до ЄС », - вважає Туск.
У свою чергу, під час саміту канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що санкції проти Росії будуть скасовані лише після того, як конфлікт в Україні буде врегульовано.
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