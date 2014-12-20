Яценюк сподівається, що принцип "кришувати та карати" зникне з правоохоронної системи

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк сподівається, що принцип «Служити та захищати» витіснить з правоохоронної системи ганебне «Кришувати та карати».

Про це йдеться у розміщеному на Урядовому порталі привітанні прем'єр-міністра України з нагоди Дня міліції.

Як зазначив Яценюк у своєму привітанні, «сьогодні ми адресуємо слова подяки тим, хто цілодобово, нерідко ризикуючи власним життям, служить справі миру та спокою українських громадян».

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Прем’єр-міністр підкреслив, що правоохоронна система нині стоїть перед необхідністю послідовних реформ і глибокого очищення. «Ми обов’язково позбавимося корупціонерів, зрадників, казнокрадів, усіх тих, хто використовував мундир для власної наживи. Вірю, що принцип «Служити та захищати» назавжди витіснить ганебне «Кришувати та карати»», - підкреслив він.

Яценюк зазначив, що «у країні створено Національну гвардію та добровольчі територіальні об’єднання, які одними з перших встали на захист Вітчизни. Сьогодні серед тих, хто одягає форму працівника міліції, дедалі більше справжніх патріотів, готових на подвиг та самопожертву. Ці люди самовіддано виконують свій обов’язок перед власним народом і справами завойовують його високу довіру».

Яценюк побажав правоохоронцям стійкості, пильності та незламності, а працівникам внутрішніх справ, які віддали життя за наше право жити у мирній та безпечній країні, - вічна пам’ять.