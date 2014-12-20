Аваков оголосив про ліквідацію найбільшого в Україні конвертаційного центру (фото)

Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України спільно з Генеральною прокуратурою України припинили діяльність найбільшого в країні «конвертаційного центру» з оборотом лише в 2014 році близько 1 млрд грн.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Конверт» розміщувався в Києві і надавав «послуги» з конвертації коштів та мінімізації податкових зобов'язань для більш як тисячі підприємств реального сектору економіки, - повідомив Аваков. - У схемі були задіяні банківська установа, більш як 40 підприємств з ознаками фіктивності, транзитні підприємства і понад 30 фізосіб, на рахунки яких переводили готівку».

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У ході слідчих дій, за даними Авакова, правоохоронці провели 7 обшуків, вилучили близько 5 млн. грн, 17 печаток підприємств, первинних бухгалтерських документів і 4 одиниці зброї з набоями до неї.

«Крім того, накладено арешт на рахунки підприємств з ознаками фіктивності і на рахунки фізичних осіб, задіяних у злочинній схемі, на загальну суму 4 млн. грн», - повідомив Аваков. За його словами, в ході розслідування встановлено корупційний зв'язок організаторів «конвертцентру» з керівництвом однієї із районних податкових інспекцій Києва.