Арешт російського судна "Норд": двоє моряків залишили Україну з підробленими паспортами - ДПСУ

Двоє моряків із "Норда" змогли вилетіти до Білорусі, ще 7 прикордонники відмовили у виїзді.

Двоє членів екіпажу затриманого керченського судна «Норд» за паспортами громадян Росії обманним шляхом залишили територію України та виїхали до Білорусі. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Зранку сьогодні, 19 квітня, у київському аеропорту «Жуляни» на рейс до Білорусі зареєструвалися нібито двоє громадян Росії. На паспортному контролі вони пред’явили документи, видані генконсульством РФ у Харкові.

Прикордонники заявили, що транскрипція прізвищ моряків в російських паспортах відрізнялася від їхніх українських, які були у базах даних. Таким чином їх пропустили через кордон, і вони змогли вилетіти до Білорусі.

Вже удень під час оформлення пасажирів на рейс до Мінська, прикордонники відмовили у виїзді ще 7 українцям- членам суднокоманди «Норд».

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У ДПСУ пояснили, що «існують підстави сумніватися у законності видачі громадянам України – членам суднокоманди «Норд» — документів, які, нібито, підтверджують громадянство РФ».

Як повідомляв УНІАН, 25 березня українські прикордонники в Азовському морі затримали риболовецьке судно «Норд». У Держприкордонслужбі заявили, що члени команди порушили порядок виїзду з тимчасово окупованої території України. Судно, зареєстроване на тимчасово окупованій території АР Крим, йшло під прапором РФ. На його борту перебував екіпаж у складі 10 осіб. У всіх були паспорти громадян РФ.

Судно з екіпажем було відконвойоване в порт Бердянська, 30 березня на судно було накладено арешт. На затриманих членів екіпажу складено адмінпротоколи.

31 березня капітану «Норда» Володимиру Горбенку було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї) Кримінального кодексу України.

7 квітня у Держприкордонслужбі поінформували, що вночі члени екіпажу судна «Норд» спробували залишити територію України через пункт пропуску «Гоптівка» на Харківщині. Моряків намагалися вивезти до РФ автомобілями з дипломатичними номерами представники Генерального консульства Росії. Під час прикордонного контролю моряки замість паспортних документів пред’явили посвідки на повернення до РФ. На них склали адмінпротоколи та повернули в Україну.

Уночі 9 квітня члени екіпажу судна намагалася перетнути адмінмежу через пункт пропуску «Чонгар», але українські прикордонники знову їх не пропустили.

10 квітня Горбенку оголосили нову підозру - у незаконному зайнятті рибним промислом.