З чотирьох затриманих за вбивство Захарченка вибили зізнання - Лисянський

Поставлено завдання після похорону Захарченка, який відбудеться завтра 2 вересня, повністю оголосити громадськості про успішне завершення розслідування справи.

Окупаційна влада ОРДО звинувачує в причетності до вбивства екс-лідера бойовиків Олександра Захарченка 14 осіб, четверо з яких вже зізналися у співпраці з Україною.

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Про це повідомив у Facebook представник омбудсмена України в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський, посилаючись на інформацію джерела.

"Зараз вони стверджують про дві диверсійно-розвідувальні групи. І вже заявили про український слід. Зараз у них проходять по даній ДРГ 14 осіб", - зазначив він.

"За інформацією джерела, четверо вже зізналися у співпраці з Україною, але це фейк. Свідчення вибивали. Поставлено завдання після похорону Захарченка, який відбудеться завтра 2 вересня, повністю оголосити громадськості про успішне завершення розслідування справи", - стверджує Лисянський.

За його даними, адвокатів і родичів затриманих у СІЗО Донецька не допускають, зв'язок по місцях позбавлення волі "ДНР" глушиться.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня ватажка бойовиків ОРДО Олександра Захарченка було вбито внаслідок вибуху в центрі Донецька. Згодом у "ДНР" заявили, що в результаті вибуху загинули двоє людей, дев'ять - постраждали.

На екстреному засіданні "уряду" бойовиків ОРДО оголосили, що тимчасово виконуючим обов'язки ватажка бойовиків ОРДО стане так званий "перший віце-прем'єр" Дмитро Трапєзніков.

В СБУ підтвердили інформацію про загибель Захарченка.