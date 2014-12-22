Президент затвердив склад Національної ради реформ

Про це повідомляє прес-служба глави держави. Зазначається, що указом "Питання Національної ради реформ" від 22 грудня визначено, що склад Нацради реформ формується з числа членів, які беруть участь в її роботі з усіх питань, та членів, які запрошуються для розгляду окремих питань.

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18 членів у Нацраді реформ братимуть участь у обговоренні всіх питань. Серед них – президент, голова Верховної Ради (за згодою) та прем’єр-міністр, глава Нацбанку, міністри економічного розвитку та торгівлі, фінансів, юстиції, керівники низки комітетів Верховної Ради, глава Адміністрації президента Борис Ложкін та його заступники Олексій Філатов, а також секретар Національної ради реформ Дмитро Шимків.

У складі Нацради реформ також – представники громадського сектору виконавчий директор Європейської бізнесасоціації Ганна Дерев’янко, головний експерт групи "Реформа антикорупційного законодавства" громадської ініціативи "Реанімаційний пакет реформ" Дмитро Котляр, засновник громадської ініціативи "Об’єднання українських випускників зарубіжних університетів "Професійний уряд" Даніїл Пасько, співзасновник ГО "Всеукраїнська громадянська платформа "Нова Країна" Валерій Пекар.

Крім того, серед 36 членів Нацради реформ, які залучатимуться для розгляду окремих питань, – керівники міністерств та парламентських комітетів.

Коментуючи указ, Дмитро Шимків повідомив, що перше робоче засідання Ради заплановано на 24 грудня. На ньому планується затвердити стратегічне бачення розвитку України “Стратегія реформ – 2020”, затвердити персональний склад Виконавчого комітету Нацради реформ, обговорити статус реалізації низки пріоритетних реформ та виконання Угоди про асоціацію з ЄС.

“Національна рада реформ ще не проводила робочі засідання, оскільки Україна мала обрати нову Верховну Раду та сформувати новий уряд. За підсумками виборів 26 жовтня країна отримала новий проєвропейський парламент, який у свою чергу затвердив новий реформаторський уряд. На сьогоднішній день Національна рада реформ є єдиною платформою, яка об’єднує президента, Кабінет міністрів, Верховну Раду та представників інститутів громадянського суспільства. Завдання Нацради – моніторинг виконання пріоритетних реформ та прийняття колегіальних рішень з найважливіших для країни соціально-економічних питань”, – зазначив Дмитро Шимків.