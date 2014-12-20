Порошенко поговорив з Меркель про Донбас і реформи

Проведення зустрічі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі для того, щоб вийти на лінію розмежування, зафіксувати дорожню карту відведення військ та звільнити заручників, є на сьогодні ключовим.

На цьому наголосили президент України Петро Порошенко та федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови, повідомляє прес-служба глави держави.

«Співрозмовники погодились, що відео-конференція Тристоронньої контактної групи, яка відбулась цими днями є позитивним зрушенням на шляху виконання Мінських домовленостей. Проте, ключовим у даному випадку є проведення зустрічі цієї контактної групи для того, щоб вийти на лінію розмежування, зафіксувати дорожню карту відведення військ та звільнити заручників», - йдеться у повідомленні.

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Порошенко та Меркель обговорили процес мирного врегулювання на Донбасі. Президент висловив сподівання, що всі сторони мирного врегулювання докладуть зусиль для того, щоб зустріч контактної групи відбулась найближчим часом.

Також президент України та канцлер Німеччини обговорили економічну та фінансову взаємодію. За словами Порошенка, в Україні підготовлено план реформ, а також що Закон про державний бюджет на 2015 рік має бути проголосований в парламенті до кінця року.

Порошенко наголосив, що позиція Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу та інших інституцій, що надають макрофінансову допомогу має бути послідовна та відповідальна, адже українська влада демонструє повну взаємодію і внутрішню консолідацію.

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Співрозмовники погодились продовжити докладати зусиль задля економічної стабілізації ситуації в Україні. Також Порошенко і Меркель домовились про продовження багатостороннього діалогу для мирного врегулювання ситуації на Донбасі.