Мирослава Гонгадзе почала давати свідчення у суді

Сьогодні в Апеляційному суді Києва триває судовий розгляд справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, де розпочала давати свідчення потерпіла - вдова Мирослава ГОНГАДЗЕ.

Станом на 12.40 у засіданні суду було оголошено другу перерву до 14-ї години, повідомляє "Українська правда".

До оголошення першої перерви об 11.25 М.ГОНГАДЗЕ встигла розказати про стосунки з Георгієм з дня їхнього знайомства включно до дня його викрадення – 16 вересня 2000 року.

У другій частині засідання суду М.ГОНГАДЗЕ розказала про відомі їй обставини викрадення її чоловіка та про процедуру упізнання тіла, що було знайдено у Таращанському лісі.

Також вона розповіла про проведення ідентифікації цього тіла, а також про ДНК-експертизу, що була проведена в США під наглядом ФБР.

При цьому М.ГОНГАДЗЕ в черговий раз висловила упевненість в тому, що розслідування справи затягувалося міліцією та прокуратурою під прикриттям тодішнього вищого керівництва держави.

У залі засідання присутні майже всі учасники процесу, окрім потерпілої – матері журналіста Лесі ГОНГАДЗЕ, яка відсутня через хворобу.

Водночас суд прийняв рішення щодо продовження засідання за згодою всіх учасників процесу, оскільки мати загиблого журналіста передала повноваження у веденні процесу своїм представникам.

На першій частині засідання була присутня представник Парламентської асамблеї Ради Європи Сабіна ЛОЙТХОЙЗЕР-ШНАРРЕНБЕРГЕР.

Вона повідомила журналістам перед початком засідання, що "бачить певне просування у справі стосовно виконавців убивства".

"Але мої враження, що немає прогресу з точки зору замовників та організаторів убивства", - додала С.ЛОЙТХОЙЗЕР-ШНАРРЕНБЕРГЕР.