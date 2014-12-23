За час АТО загинули 83 співробітники МВС і 70 військових Нацгвардії
15:10, 23 грудня 2014Політика
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За час проведення АТО на сході України загинуло 153 співробітники міністерства внутрішніх справ і військовослужбовців Національної гвардії.
За час АТО загинули 153 співробітника МВС \ фото УНІАН
Як повідомили в МВС, серед загиблих 83 співробітники МВС і 70 - Нацгвардії, передає "Новое время".
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Крім того, за час проведення АТО пропали без вісті 37 правоохоронців і 63 нацгвардійців.
В даний час в полоні перебувають 19 співробітників органів внутрішніх справ і 120 бійців Нацгвардії, серед яких - 98 гвардійців батальйону "Донбас".
Також у МВС повідомили, що за час АТО серед правоохоронців і військовослужбовців Національної гвардії поранення отримали 724 людини.
11 грудня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що з полону терористів звільнили майже тисячу українських громадян.
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