За час АТО загинули 83 співробітники МВС і 70 військових Нацгвардії

Як повідомили в МВС, серед загиблих 83 співробітники МВС і 70 - Нацгвардії, передає "Новое время".

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Крім того, за час проведення АТО пропали без вісті 37 правоохоронців і 63 нацгвардійців.

В даний час в полоні перебувають 19 співробітників органів внутрішніх справ і 120 бійців Нацгвардії, серед яких - 98 гвардійців батальйону "Донбас".

Також у МВС повідомили, що за час АТО серед правоохоронців і військовослужбовців Національної гвардії поранення отримали 724 людини.

11 грудня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що з полону терористів звільнили майже тисячу українських громадян.