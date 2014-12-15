Під час АТО загинули 917 військових, понад 3,3 тисячі поранені - Міноборони
09:56, 15 грудня 2014Суспільство
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За час проведення АТО загинули 917 військових, понад 3,3 тисячі отримали поранення.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила речник Міністерства оборони України Вікторія Кушнір на брифінгу в Києві.
За її словами, за час проведення антитерористичної операції загинули 917 військовослужбовців Збройних сил України, 3 тис. 318 отримали поранення.
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