Україна екстрадувала уродженця Інгушетії за запитом РФ

Речник Генеральної прокуратури України заявив, що за весь час розгляду запиту про видачу Тимура Тумгоєва інформація про його участь в антитерористичній операції не надходила.

Україна видала Росії громадянина Російської Федерації Тимура Тумгоєва з додержанням вимог чинного національного законодавства та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана парламентом та які регулюють відносини з питань екстрадиції між Україною та Російською Федерацією.

Про це речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко написав на своїй сторінці у Facebook.

За його даними, фактичній передачі особи, що відбулась 12 вересня, передувала низка етапів. Зокрема, спочатку Росія надіслала запит про видачу Тумгоєва для притягнення його до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 208, ст. 205.3 та ч. 2 ст. 205.5 Кримінального кодексу Російської Федерації (проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності та участь в терористичній організації).

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"Російськими правоохоронними органами Тумгоєв Т.Х. обвинувачується в участі у незаконному збройному формуванні, яке структурно належало до угрупування «Ісламська держава» та яке брало участь у бойових діях проти урядових військ Сирійської Арабської Республіки. При цьому Тумгоєв Т.Х. не приховував своєї участі в даній терористичній організації", - пояснив Лисенко.

Речник ГПУ запевнив, що після проведення органами прокуратури України у повному обсязі екстрадиційної перевірки "жодної обставини, яка б унеможливлювала видачу особи, встановлено не було". Після цього 13 жовтня 2016 року Генпрокуратура вирішила видати РФ уродженця Інгушетії. При цьому йому було надано право на судове оскарження рішення про видачу.

"У задоволенні скарги на вказане рішення Генеральної прокуратури України про видачу було відмовлено судами першої та апеляційної інстанцій. Тобто, постанова Генеральної прокуратури України про видачу набула чинності", - зазначив Лисенко.

Він додав, що Тумгоєв також скористався правом на звернення за захистом на території України - двічі у 2016 та 2017 рр. звертався до Державної міграційної служби України із заявою про отримання статусу біженця.

"За результатами розгляду першої заяви Тумгоєву Т.Х. було відмовлено у її прийнятті. Після перегляду вказаного рішення органів міграційної служби України адміністративними судами першої та апеляційної інстанцій його визнано законним. За результатами розгляду другої заяви було відмовлено в оформленні документів для вирішення питання про визнання біженцем. Вказане рішення також було переглянуто адміністративними судами та залишено в силі", - написав він.

"Тобто, особа повною мірою скористалася правом для звернення за захистом на території України, однак підстав для надання статусу біженця встановлено не було", - додав Лисенко.

Разом з тим, Лисенко підкреслив, що Європейський суд з прав людини розглядав звернення Тумгоєва про вжиття заходів щодо зупинення процедури екстрадиції до РФ, а 17 листопада 2016 року ЄСПЛ вирішив призупинити розгляд справи заявника у порядку правила 39 Регламенту суду (зупинення екстрадиції) до моменту отримання інформації від уряду України та заявника.

"Генеральною прокуратурою України було надано всі запитувані документи, після вивчення яких Європейський суд скасував дію всіх обмежувальних заходів. Тобто, і Європейським судом не було встановлено перешкод для розгляду Україною запиту про видачу вказаної особи", - заявив Лисенко.

За його словами, зазначене свідчить про "додержання прав іноземного громадянина на території України, відсутність порушень у діях компетентних органів України при його видачі".

При цьому речник відомства наголосив, що за весь час розгляду ГПУ запиту про видачу Тумгоєв протягом більш ніж 2 років будь-яких даних про його участь в антитерористичній операції чи бажання брати участь в АТО не надходили, а також жодного разу про це не заявила сторона захисту.

"Незважаючи на дії Російської Федерації на території України, що були засудженими більшістю держав світу, Україна продовжує займати позицію цивілізованої правової держави, що додержується правил на світовій арені, у тому числі щодо екстрадиції правопорушників", - пояснив Лисенко.

Раніше деякі ЗМІ повідомили, що за рішенням Генпрокуратури Україна 12 вересня видала РФ уродженця Інгушетії Тумгоєва.

Повідомлялося, що Росія обвинувачує Тумгоєва в участі у бойових діях на території Сирії.

Його затримали прикордонники у червні 2016 р. в аеропорту Харкова. Також, згідно з даними ЗМІ, у Харкові Тумгоєв нібито заявив про бажання воювати добровольцем в одному з українських добровольчих батальйонів. У 2016 р. Тумгоєв попросив в Україні політичного притулку.

Також повідомлялося, що екстрадований Тумгоєв нібито був бійцем добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура.

Зазначалося, що на момент екстрадиції чоловіка до РФ нібито було чинним рішення Комітету ООН з прав людини про призупинення цієї процедури на період розгляду його скарги щодо порушення статті 7 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, яка закріплює право не бути підданим катуванням та жорстокому поводженню.